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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Samsunspor-Adana Demirspor: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor-Adana Demirspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelen Samsunspor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor 41'de Mendoza'nın golüyle öne geçerken, ev sahibi Samsunspor, 90+2'de Dimata'nın golüyle 1 puanı kaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 21:22 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:22
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        Samsunspor puanı 90+2'de kurtardı!
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        Samsunspor, Süper Lig'in 33'üncü hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13’ncü dakikada Emre Kılınç’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji’nin kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

        41’nci dakikada Samsunspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mendoza meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

        60’ıncı dakikada Taylan Antalyalı’nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

        90’ıncı dakikada Schindler’in ortasına yükselen Dimata’nın kafa vuruşu üst direkten döndü.

        90+1’inci dakikada ceza saha içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Emre Kılınç’ın şutunu kaleci kornere çeldi.

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        90+2’nci dakikada kafalardan seken topa en son dokunan Dimata meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

        90+9'uncu dakikada savunma arkasına atılan topla hareketlenen Mouandilmadji, kaleciyi de geçerek kafayla topu kaleye gönderdi. Top direkten geri döndü.

        STAT: 19 Mayıs

        HAKEMLER: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru (Dk. 77 Dimata), Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Youssef Benasser, Taylan Antalyalı (Dk. 77 Schindler), Muja (Dk. 61 Raman) (Dk. 83 Tait), Ntcham (Dk. 61 Fofana), Emre Kılınç, Mouandilmadji

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev - Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba (Dk. 90+5 Cisse), Yusuf Sarı, Mendoza (Dk. 65 Alioui), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+5 Tayfun Aydoğan), Balotelli (Dk. 89 Yusuf Barasi)

        GOLLER: Dk. 90+2 Dimata (Samsunspor), Dk. 41 Mendoza (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Van Drongelen, Alim Öztürk (Samsunspor), Magomedaliyev, Balotelli, Maestro (Adana Demirspor)

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