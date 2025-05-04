Samsunspor: 3 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Reeder Samsunspor sahasında ikas Eyüpspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve üçüncülük yarışında kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Reeder Samsunspor sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Samsun'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Landrt Dimata, 61'de Yunus Emre Çift ve 90+5'te Marius kaydetti. Ayrıca konuk takımda 74. dakikada Mame Thiam, penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından 2 maçtır kazanan Samsunspor 57 puana yükseldi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.
Ligin 35. haftasında Samsunspor sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Eyüpspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.