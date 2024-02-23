Samsunspor: 3 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor karşılaşması, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
12. dakikada Samsunspor öne geçti. Zeki Yavru'nun sol taraftan ceza sahası içine ortasında Mocsi'nin uzaklaştıramadığı top, Van Drongelen'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
20. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Çaykur Rizespor'un ani gelişen atağında, Muhammet Taha Şahin'in soldan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Varesanovic, topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.
28. dakikada ev sahibi takımın atağında, Soner Gönül'ün orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Tarık Çetin son anda topu uzaklaştırdı.
45. dakikada Samsunspor savunmasının hatasında topla buluşan Olawoyin'in ara pasında Zeqiri, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada Maius’un defansın arkasına gönderdiği topa iyi hareketlenen Holse, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
62. dakikada sağ kenardan kullanılan kornerde oluşan karambolde topu önünde bulan Mocsi’nin şutu yakın mesafeden auta çıktı.
70. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar ilerleyen Mithat’ın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.
78. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Ntcham, topu filelerle buluşturdu. 3-0