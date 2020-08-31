Samsunspor lig öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Trabzonspor ile yaptığı hazırlık maçından 2-1 galip ayrılan takım bu kez gözüne 2. Lig ekiplerinden 1922 Konyaspor takımını kestirdi. İki takım 3 Eylül 2020 Perşembe günü saat 18.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Maç Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."