Samsunspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU
Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Samsunspor, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.
Giriş: 04.08.2024 - 21:34 Güncelleme: 04.08.2024 - 21:34
Samsun'da Batıpark Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademisi Tesisleri'nde Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Çaykur Rizespor, 75. dakikada Martin Minchev'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol maçın da skoru oldu.
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