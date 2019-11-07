Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, bazı eski televizyon modellerinde internetten dizi ve film izleme hizmeti veren Netflix'in izlenemeyeceğini duyurdu. Şirketin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, 1 Aralık'tan itibaren bazı eski model Samsung televizyonlarda Netflix desteğinin kalkacağı belirtildi.

Samsung’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Teknik sınırlamalar nedeniyle, 2010 ve 2011 model TV'lerde Netflix uygulaması 1 Aralık 2019'dan itibaren desteklenmeyecek. Etkilenen modellerden birine sahipseniz, TV’nizde Netflix’in artık kullanılamayacağını belirten bir mesaj görebilirsiniz. Netflix'i başka bir cihaza bağlayarak Netflix'i TV'nizde izleyebileceksiniz” denildi.

Netflix, çoğu internete bağlanabilen akıllı TV modelinde başka bir cihaza ihtiyaç duymadan yerleşik olarak bulunuyor. Ancak Samsung’un web sitesinde de yer verilen bilgi notuna göre artık 2011 ve daha önce üretilen Samsung akıllı TV'ler ve Blu-ray oynatıcılar Netflix uygulamasını çalıştıramayacak.

Desteğin kalkmasının ardından bu televizyon modellerinde Netflix izlemek için Apple TV, Chromecast, oyun konsolları veya set üstü kutuları gibi ek cihazların kullanılması gerekecek.

UYUMLU CİHAZ LİSTESİNİ DE YAYINLADI

2016'dan itibaren üretilen tüm TV'ler ve Blu-ray oynatıcılarının Netflix uygulaması ile uyumlu olduğunu ifade eden Samsung, 2012-2015 yılları arasındaki çıkan şu TV modellerin Netflix ile uyumlu olduğunu hatırlattı: 2015: JU6400, JU6600, JU7000, JU7500, JS8000, JS9000, JS9500.

2014: HU7000, HU6000, HU7500, HU8500, H6500, H7000, H6400, H6500, H7000, H5500, H6300, HU9000, HU8500, H8000.

2013: F7000, UF7500, F8000, F8500, F9000, F7200, F7120, F7100, F6800, F6700, F6600, F6500, F6400, F6300, F6200, F5700, F5500, F5400

2012: ES8000, ES7500, ES7000, PE8000, E6700, E6600,E6500, E6400, E6300, E6200, E6100, PE7000, PE6500, PE570, PE550, PE540, E6100, E5700, E5500, E4500, PE550.

Samsung’un 2010 ve 2011 model TV’lerine yönelik desteğin sona ereceğini doğrulayan Netflix de bu cihazları kullananlara konuyla ilgili uyarı gönderildiğini açıkladı.