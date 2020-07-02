Samsung müşteri deneyimini farklı bir boyuta taşıyor

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşteri hizmetleri alanında sunduğu yeniliklerle farklılaşmaya devam ediyor. Müşterilerine sadece satış sonrası değil, satış öncesinde de müşteri destek uzmanları ile yardımcı olan Samsung, online satış mağazası üzerinden anlık olarak hizmet sağlıyor.
- Samsung müşteri hizmetleri ile kullanıcılarının her zaman yanında
2018 yılından itibaren sunulan bu hizmet, özellikle Kovid-19 sürecinde tüketiciler tarafından daha yoğun bir şekilde tercih ediliyor. Online satış kanallarına olan talebin artması, Samsung e-promotör ekibinin de işlem hacimlerine yansıdı. Mağazalarda çalışan promotörleri online tarafta artış olduğu için e-promotör olarak konumlandıran Samsung, bu sayede müşterilerin ihtiyaçlarını daha hızlı bir şekilde karşılama başarısı da gösterdi.
Açıklamada yer alan bilgilere göre, Samsung’un sunduğu e-promotör hizmeti herhangi bir online alışveriş tecrübesinden çok daha farklılaştırılmış bir şekilde tasarlandı. Bu hizmet sayesinde shop.samsung.com adresine giren tüketiciler, Samsung ürünlerini incelerken soru ve destek taleplerinden, satın alma süreçlerine hatta ürünlerin adreslerine teslim edilmesine kadar e-promotör ekiplerinden yardım alabiliyor. Fiziksel mağaza içinde alınan hizmet gibi bütün satış destek çözümlerinden yararlanabilen tüketiciler, e-promotör ekibi ile birlikte işlemlerini adım adım gerçekleştirebiliyor.
- Online alışveriş işlem olmaktan çıkıp bir deneyime dönüşüyor
Tüketiciler e-promotörlerin yardımıyla, yazışarak veya telefon ile görüşme yaparak ihtiyaçlarına çözüm bulabiliyor. Müşteriler ürünü satın almaya karar verdiklerinde de güvenli sesli yanıt sistemi üzerinden veya web sayfasından satın alımı gerçekleştirirken, arka plandaki tüm koordinasyon ve takip e-promotör ekiplerince yapılıyor. Farklılaşmış ve uçtan uca tasarlanmış olan bu süreçler sayesinde müşterilerin online alışverişleri işlem olmaktan çıkarak bir deneyime dönüşüyor.
- Samsung Müşteri Hizmetleri değişen ihtiyaçlara ve çağın gerekliliklerine cevap veriyor
Uzun yıllardır hizmette olan "İşitme Engelliler" için sunulan video görüşme hizmetini Kovid-19 döneminde bütün tüketicilerin kullanımı için geliştiren Samsung, tüketicilerin kendi cep telefonları aracılığıyla evlerindeki beyaz eşya ve elektronik eşyaları için destek uzmanları tarafından kapsamlı hizmet alabiliyor. Sunulan hizmet sayesinde kullanıcılar sorunlarına çözüm bulurken, müşteri taleplerinin de yüzde 80’i servis ziyaretine gerek olmadan çözüme kavuşturuluyor. Müşterilerden alınan geri bildirimler, sunulan hizmetten memnun kalındığı sonucunu gösteriyor.
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