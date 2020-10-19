Samsung Galaxy S21 serisi teknoloji meraklılarının gündeminden düşmüyor. 2021'nin ilk aylarında tanıtılması beklenen Samgung Galaxy S21 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S21 ne zaman çıkacak? Samsung Galaxy S21 özellikleri ne? Samsung Galaxy S21 fiyatı ne olacak?

SAMSUNG GALAXY S21 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung Galaxy S21 ailesinin ne zaman çıkacağı, satışa ne zaman sunulacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yok. Teknoloji meraklıları, Samsung Galaxy S21 ailesinin 2021'in Şubat ayında tanıtılacağını düşünüyor.

SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

Samsung, Samsung Galaxy S21 serisi için resmi bir duyuru yapmadı ancak Onleaks tarafından sızdırılan bilgiler internette dolaşmaya devam ediyor. İşte Samsung Galaxy S21 ailesi için beklenen özellikler...

Samsung Galaxy S30 (S21) için beklenen özellikler

6,3 inç 120 Hz Dinamik AMOLED ekran

Snapdragon 875 işlemci / Exynos 1000 işlemci

10/12/16GB RAM

12MP+64MP+12MP+ToF kameralar

Ekrana entegre selfie kamera

128GB/256GB/512GB depomda, microSD kart destekli

60 watt hızlı şarj destekli 3,880 mAh pil

5G desteği

Android 11 ve One UI 2.5 arayüzü

Samsung Galaxy S30 Plus (S21 Plus) için beklenen özellikler

6,8 inç 120Hz Dinamik AMOLED ekran

Snapdragon 875 işlemci / Exynos 1000 işlemci

12/16GB RAM

12MP+64MP+12MP+ToF kameralar

Ekrana entegre selfie kamera

256GB/512GB storage, microSD card slot

60 watt hızlı şarj destekli 4,660 mAh pil

5G desteği

Android 11 ve One UI 2.5 arayüzü

Galaxy S30 Ultra (S21 Ultra) için beklenen özellikler

7,1 inç 120Hz Dinamik AMOLED ekran

Snapdragon 875 işlemci / Exynos 1000 işlemci

12/16GB RAM

108MP+64MP+12MP+ToF kameralar

Ekrana entegre selfie kamera

256GB/512GB depolama, microSD kart destekli

60 watt hızlı şarj destekli 5,000 mAh pil

5G desteği

Android 11 ve One UI 2.5 arayüzü

SAMSUNG GALAXY S21 FİYATI NE KADAR?

Samsung, Samsung Galaxy S21 serisinin fiyatlarına dair resmi bir açıklama yapmadı. İnternette sızdırılan bilgiler ışığında tahminde bulunan teknoloji meraklılarına göre Galaxy S30, 999-1.049 dolar, Galaxy S30 Plus 1.199-1.249 dolar ve Galaxy S30 Ultra 1.399 – 1.449 dolar fiyattan kullanıcıların beğenisine sunulacak.