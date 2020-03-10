10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Araştırma kuruluşu TechInsights, Güney Koreli Samsung’un son amiral gemisi Galaxy S20 Ultra’yı parçalarına ayırıp, maliyetini ortaya çıkardı. Telefonda yer alan tüm bileşenler dikkate alınarak yapılan analizde, Samsung Galaxy S20 Ultra için toplam üretim maliyeti 528.5 dolar olarak belirlendi. Bu rakamın en büyük kısmını ise 107.5 dolarlık maliyetle Galaxy S20 Ultra’nın kamera sistemi oluşturdu.
Telefonun en pahalı ikinci bileşeni 81 dolarlık Snapdragon 865 platformu ve en pahalı üçüncü bileşeni ise 6.9 inç QHD+ 120 Hz OLED dokunmatik ekranı.
Toplam üretim maliyeti 528.5 dolar olan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın ABD’deki satış fiyatının ise 1399 dolar olduğunu hatırlatalım. Diğer bir deyişle, Samsung’un son amiral gemisi üretim maliyetinin 2.65 katına tüketicilere ulaşıyor.
Bu rakamlara Türk Lirası cinsinden bakılacak olursa, 3245 TL’lik üretim maliyeti olan Samsung Galaxy S20 Ultra, Türkiye’de 12499 TL’den satılıyor. Diğer bir deyişle Türkiye’deki tüketiciler, S20 Ultra için üretim maliyetinin 3.85 katını ödüyor.
Samsung Galaxy S20 Ultra'nın üretim maliyeti
Şunu belirtmekte de fayda var, 1399 dolara satılan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın 528.5 dolarlık üretim maliyeti içerisinde, cihaz için yapılan Ar-Ge, pazarlama, nakliye ile perakende ve kâr marjı gibi diğer unsurlar yer almıyor.
IPHONE 11 APPLE'A KAÇA MAL OLUYOR?
TechInsights daha önce Apple’ın son amiral gemisi telefonu iPhone 11 Pro Max için de benzer bir üretim maliyeti çıkarmıştı.
Ürünü parçalarına ayırıp, bileşenlerini analiz eden kuruluş, iPhone 11 Pro Max’in üretim maliyetinin 490.5 dolar olduğunu hesaplamıştı. Cihazın en pahalı bileşeni ise 73.5 dolarlık kamera sistemi olmuştu.
Toplam üretim maliyeti 490.5 dolar olan 512 GB’lik iPhone 11 pro Max modelinini ABD’deki satış fiyatı ise 1499 dolar. Diğer bir deyişle, Apple bu telefonu üretim maliyetinin 3 katına satıyor.
Türk Lirası olarak ise 3000 TL’lik üretim maliyeti olan iPhone 11 Pro Max, Türkiye’de 14999 TL’den tüketicilere sunuluyor. Türkiye’deki tüketiciler, en üst model iPhone için üretim maliyetinin tam 5 katını ödüyor.
iPhone 11 Pro Max'in üretim maliyeti
Samsung’da olduğu gibi Apple için de bu üretim maliyeti içerisinde, cihaz için yapılan Ar-Ge, pazarlama, nakliye ile perakende ve kâr marjı gibi diğer unsurların yer almadığını belirtelim.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!