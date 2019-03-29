Samsung’un geçen ay tanıttığı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'un nasıl katlandığı ortaya çıktı. Güney Koreli teknoloji şirketi, Galaxy Fold’un katlama test sürecini gösteren bir video yayınladı.

Samsung tarafından yayınlanan videoda yeni bir mobil cihaz kategorisi olarak duyurulan katlanabilir ekranlı Galaxy Fold’un test süreci yakından görülebiliyor.

Şirket, güvenilirlik laboratuvarlarında Galaxy Fold'u kapsamlı testlere tabi tuttuklarını ve bu dayanıklılık testlerinden birisinin de katlanma testi olduğunu açıkladı.

Sasmung’un verdiği bilgiye göre katlanma testinde cihazlar 200 bin kez açılıp kapatılıyor. Bu rakam bir telefonun yaklaşık 5 yıl boyunca günde 100 defa açılıp kapatılmasına denk düşüyor. Testin tamamlanması bir hafta sürüyor.

İŞTE KATLANMA TESTİ

Samsung Galaxy Fold’un ekranı ve menteşeli tasarımının nasıl katlandığını gösteren videoyu aşağıda bulabilirsiniz.







