Dünyanın ilk dört arka kamerasına sahip akıllı telefonu Samsung Galaxy A9, dünya ile birlikte Türkiye’de de raflardaki yerini aldı. 6.3 inçlik Super AMOLED ekranı olan Samsung Galaxy A9, Türkiye’de 4299 TL’lik tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla tüketicilere sunuldu.

24 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik 120° ultra geniş açı kamera, 10 MP’lik tele kamera ve canlı odak özelliği sunan 5 MP’lik kamerası bulunan Galaxy A9, Instagram fenomenleri Onur Yüksel ve Oylum Yüksel’in de katıldığı ve İstanbul Şile’de düzenlen off-road turuyla test edildi.

Petrol mavisi, şeker pembesi ve gece siyahı renk seçenekleri ile gelen A9’da, 3800 mAh’lik batarya bulunuyor. 512 GB'a kadar genişletilebilen 128 GB’lık depolama alanı suna telefon, sekiz çekirdekli (2 adet 2.2GHz + 6 adet 1.8GHz) işlemci barındırıyor.

Samsung’un akıllı görsel zeka teknolojisini kullanan Galaxy A9’un kamerası, çekilen nesneleri kategorilere ayırıp görüntü kalitesini artırmak için renk, kontrast ve parlaklık ayarlarını otomatik olarak yapıyor.

SAMSUNG GALAXY A9'UN ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.3” Full HD+ Super AMOLED, 1080x2220

Kamera:

Arka: Dört Kamera

- Ana Kamera: 24MP AF, F1.7

- Telefoto: 2X optik zum, 10MP AF, F2.4

- Ultra Geniş: 120°, 8MP, F2.4

- Derinlik: 5MP, F2.2

Ön: 24MP, F2.0

Kasa: 162.5 x 77 x 7.8 mm, 183g

AP: Sekiz Çekirdek (2 adet 2.2GHz + 6 adet 1.8GHz)

Hafıza: 6 GB RAM, 128 GB + MicroSD Slot (512 GB'a kadar)

Pil: 3800 mAh

OS: Android 8.0 (Oreo)

Ağ: 3CA, LTE Cat.9

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MIMO,Bluetooth v 5.0 (LE, 2Mbps'e kadar), ANT+, USB Tip-C, NFC, Konum (GPS,Galileo, Glonass, BeiDou)