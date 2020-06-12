İHA

Ülke genelinde yaklaşık 153 bin kişiye yapılacak çalışma kapsamında Samsun’da 1368 kişiye bağışıklık düzeyini gösteren antikor testi ve hastalık durumunu gösteren PCR testi yapılacak.

Testler ve yapılacak çalışma hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Testler TÜİK tarafından örneklem yöntemiyle belirlenen ilimizdeki 1368 kişiye yapılacak. Bugün itibarıyla başlayan çalışmada, Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerimiz bize iletilen listelerdeki hanelere ulaşarak, uygulama hakkında bilgi verecek ve testleri kabul eden kişiye hem bağışıklığı tespit eden antikor testini hem de hastalık durumunu gösteren PCR testini yapacak. Test sonuçları bize, ilimizde hastalığı belirti göstermeden atlatmış 'sessiz hastaları' ve hastalığı taşıyan olası 'gizli pozitifleri' tespit etme imkanı verecek” dedi.

"48 AYRI MOBİL EKİPLE BU ÇALIŞMAYI YÜRÜTECEĞİZ"

Yapılan testler sonucu Samsun’un bağışıklık haritasını çıkarmış olacaklarını belirten Müdür Oruç, “Muhtemel gizli pozitif hastaları yakalayarak vakaların tekrar yükselişe geçmesini önlemek için hangi noktalara odaklanmamız gerektiğini göreceğiz. Ekiplerimiz belirlendi, 48 ayrı mobil ekiple bu çalışmayı yürüteceğiz. Ay sonuna kadar tüm testleri tamamlayıp, verileri Sağlık Bakanlığımıza göndermeyi planlıyoruz. Bu çalışmanın tamamlanması için halkımızın desteğini bekliyoruz. Onlardan ricamız hane ziyaretine gelecek ekiplerimiz onlara ulaştığında, testin yapılması noktasında kendilerine yardımcı olmaları ve gerekli kolaylığı göstermeleri” diye konuştu.