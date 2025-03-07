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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolda yürüyen kadına sözlü taciz ve feci darp | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!

        Samsun'da, 30 yaşındaki D.K. isimli kadın, kulağında kulaklıkla yolda yürürken, 33 yaşındaki S.A.'nın önce sözlü tacizine uğradı. Ardından darp edilen kadının elmacık kemiği kırıldı. 3'ü cinsel saldırı olmak üzere 12 suç kaydı bulunan denetimli serbestlikten faydalanan S.A. tutuklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.03.2025 - 13:51 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:03
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        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
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        Samsun'da olay, 5 Mart'ta Atakum ilçesi, Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kulağında kulaklıkla D.K. (30) isimli kadın yolda yürüdüğü sırada S.A.'nın (33) sözlü tacizine uğradı.

        KADIN CEVAP VERMEDİ DARP ETTİ

        DHA ve İHA'daki habere göre S.A., kendisine cevap vermeyen D.K.'yi darp etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli S.A. ise olay yerinden kaçtı.

        KADININ ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

        Elmacık kemiği kırılan D.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

        POLİS, SALDIRGANI YAKALADI

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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        12 SUÇ KAYDI VE DENETİMLİ SERBESTLİKLE ÇIKMIŞ

        S.A.'nın 3'ü cinsel saldırı olmak üzere hırsızlık ve kasten yaralamadan toplam 12 suç kaydının bulunduğu, geceleyin su saati hırsızlığı suçundan 1 yıl önce denetimli serbestlik kapsamında ayağına elektronik kelepçe takılarak cezaevinden tahliye olduğu ve gece 22.00-08.00 saatleri arasında ev hapsinin uygulandığı ortaya çıktı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Polisteki sorgusu tamamlanan S.A., "cinsel saldırı ve kasten yaralama" suçlarından bugün nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren S.A., "cinsel saldırı" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, "kasten yaralama" suçundan ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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