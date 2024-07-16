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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!

        Samsun'da, 5 yaşındaki Mehmet Gedik, ailesiyle birlikte Altınkaya Baraj Gölü'ne pikniğe gitti. Ailesi çocuklarının bir ara gözden kaybolduğunu fark etti. 112'ye durum bildirildi. Küçük çocuğun cansız bedeninin bulunmasıyla feryatlar yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 16.07.2024 - 13:46
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        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Ailesi ile pikniğe giden Mehmet Gedik (5), serinlemek için Altınkaya Baraj Gölü'ne girdi.

        GÖZDEN KAYBOLDUĞUNU FARK ETTİLER

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Gedik'in gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri, küçük çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Bir süre sonra ekipler Gedik'in cansız bedenine ulaştı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Cenaze otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Samsun
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