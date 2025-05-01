Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
Samsun'da akaryakıt istasyonundaki heyelan faciasında, eşi 35 yaşındaki Adem Kaya ile kızları 5 yaşındaki Açelya Mina ve 7 yaşındaki Ayla'yı kaybeden 31 yaşındaki Çiğdem Kaya'nın tedavisinin sürdüğü, durumunun iyiye gittiği ve psikolojik destek aldığı öğrenildi
Samsun'un Canik ilçesinde, 27 Nisan akşamı meydana gelen heyelanda; bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümündeki araçta bulunan 4 kişilik aile, düşen kaya ve toprak parçalarının altında kaldı.
BİR AİLEDEN GERİYE BİR TEK ANNE KALDI
Olay yerine ulaşan ekipler tarafından Çiğdem Kaya, yaralı olarak kurtarıldı. Eşi Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (5) ve Ayla Kaya (7) hayatını kaybetti. Baba ile iki kızı, gözyaşları içinde toprağa verildi.
BENZİNLİĞİN SAHİBİ TUTUKLANDI
Heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, akaryakıt istasyonunun sahibi 80 yaşındaki Mehmet Zeki Gedikli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
"İSTİNAT DUVARINA GEREK DUYMADIK"
Gedikli ifadesinde, "İş yerinin olduğu yer daha önce arsa olarak 1996 yılından bu yana benim. Belediyeden gerekli izin ve ruhsatları alarak benzinlik açmak istedik. Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık” dedi
VÜCUDUNDA BİRÇOK KIRIK VAR
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Kaya'nın kalça ve omuzunda kırıklar tespit edildi.
PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR
Kaya, yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından dün ortopedi servisinde tedaviye alındı.
Sağlık durumu iyiye giden Kaya'nın aynı zamanda psikolojik destek aldığı öğrenildi.