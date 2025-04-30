Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ile 2 kızı heyelanda ölmüştü! İş yeri sahibinden şaşırtan savunma | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Baba ile 2 kızı heyelanda ölmüştü! İş yeri sahibinden şaşırtan savunma!

        Samsun'da, otomobillerini yıkarken dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan 35 yaşındaki Adem Kaya ve kızları 5 yaşındaki Açelya Mina ile 7 yaşındaki Alya Kaya'nın yaşamını yitirdiği; 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya'nın yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan akaryakıt istasyonu sahibi 80 yaşındaki Mehmet Zeki Gedikli'nin ifadesi ortaya çıktı. Gedikli ifadesinde, "İş yerinin olduğu yer daha önce arsa olarak 1996 yılından bu yana benim. Belediyeden gerekli izin ve ruhsatları alarak benzinlik açmak istedik. Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:34 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba ile 2 kızı heyelanda ölmüştü! İş yeri sahibinden şaşırtan savunma!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'da yürek yakan olay, 27 Nisan akşam saatlerinde Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan oto yıkama bölümünde meydana geldi.

        BİR AİLE HEYELANIN ALTINDA KALDI

        DHA'daki habere göre Adem Kaya (35), istasyonun oto yıkama bölümünde otomobilini yıkadığı sırada bitişikteki yamaçta heyelan meydana geldi. Kaya ile eşi Çiğdem Kaya (31) ve kızları Açelya Mina (5) ve Ayla Kaya (7) enkazın altında kaldı.

        ANNE YARALI OLARAK KURTARILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarını başlatan ekipler, kolunda, bacaklarında ve burnunda kırıklar olan Çiğdem Kaya’yı yaralı kurtardı.

        BABA İLE KIZININ CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

        Hastaneye sevk edilen Çiğdem Kaya’nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın devamında Adem Kaya ile 2 kızının cansız bedenine ulaşıldı. Adem Kaya ile 2 kızı, Terme ilçesi Karaçalı Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        AKARYAKIT İSTASYONU KAPATILDI

        Akaryakıt istasyonu hem heyelan riski hem de araştırma ve soruşturma yapılması sebebiyle kapatıldı. İstasyonun akıbetinin yapılacak olan soruşturmanın ardından belli olacağı belirtildi.

        BENZİNLİK SAHİBİ TUTUKLANDI

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 1 Cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Yapılan çalışmalarda, akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli (80) ile mesul müdür K.Y. (62) gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gedikli tutuklandı, K.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        "DUVAR YAPMA GEREĞİ DUYMADIK"

        Bu arada Mehmet Zeki Gedikli’nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Gedikli ifadesinde, “İş yerinin olduğu yer daha önce arsa olarak 1996 yılından bu yana benim. Belediyeden gerekli izin ve ruhsatları alarak benzinlik açmak istedik. Bu arsadaki bazı yerler eşilmiş temeller vardı, biz de bu temellerin üzerine inşaatı başlattık. Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi.

        "İKLİM BU KADAR YAĞIŞLI DEĞİLDİ"

        Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık. Belediye de daha sonra incelemesini yaptı ama bize duvar yapılması gerektiği yönünde uyarmadı. Ben işletmeyi açtığımda başka bir inşaat vardı o bölgede. İklim koşulları da bu kadar yağışlı değildi.

        Benim işletmemin hemen yakınında dinamitler patlatıldı ve tekrar inşaat yapıldı. Bölge de çok fazla yağış aldı. Kayanın üzerindeki malzemenin esneyip düştüğünü düşünüyorum. 2 yıl önce o duvardan kara yoluna taş düşüyordu. Bu kazada bir kusurum bulunmuyor, suçsuzum” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Genç kız 4. kattan düştü! Okulda dehşet!
        Genç kız 4. kattan düştü! Okulda dehşet!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İyileşmeye inanmak yeterli mi?
        İyileşmeye inanmak yeterli mi?
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa