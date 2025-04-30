Baba ile 2 kızı heyelanda ölmüştü! İş yeri sahibinden şaşırtan savunma!

Samsun'da yürek yakan olay, 27 Nisan akşam saatlerinde Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan oto yıkama bölümünde meydana geldi.

DHA'daki habere göre Adem Kaya (35), istasyonun oto yıkama bölümünde otomobilini yıkadığı sırada bitişikteki yamaçta heyelan meydana geldi. Kaya ile eşi Çiğdem Kaya (31) ve kızları Açelya Mina (5) ve Ayla Kaya (7) enkazın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarını başlatan ekipler, kolunda, bacaklarında ve burnunda kırıklar olan Çiğdem Kaya’yı yaralı kurtardı.

Akaryakıt istasyonu hem heyelan riski hem de araştırma ve soruşturma yapılması sebebiyle kapatıldı. İstasyonun akıbetinin yapılacak olan soruşturmanın ardından belli olacağı belirtildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 1 Cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Yapılan çalışmalarda, akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli (80) ile mesul müdür K.Y. (62) gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gedikli tutuklandı, K.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada Mehmet Zeki Gedikli’nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Gedikli ifadesinde, “İş yerinin olduğu yer daha önce arsa olarak 1996 yılından bu yana benim. Belediyeden gerekli izin ve ruhsatları alarak benzinlik açmak istedik. Bu arsadaki bazı yerler eşilmiş temeller vardı, biz de bu temellerin üzerine inşaatı başlattık. Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi.

"İKLİM BU KADAR YAĞIŞLI DEĞİLDİ"

Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık. Belediye de daha sonra incelemesini yaptı ama bize duvar yapılması gerektiği yönünde uyarmadı. Ben işletmeyi açtığımda başka bir inşaat vardı o bölgede. İklim koşulları da bu kadar yağışlı değildi.

Benim işletmemin hemen yakınında dinamitler patlatıldı ve tekrar inşaat yapıldı. Bölge de çok fazla yağış aldı. Kayanın üzerindeki malzemenin esneyip düştüğünü düşünüyorum. 2 yıl önce o duvardan kara yoluna taş düşüyordu. Bu kazada bir kusurum bulunmuyor, suçsuzum” dedi.