        Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlenecek

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, basın mensuplarına yönelik, "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlenecek.

        Giriş: 04.11.2025 - 14:03 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:03
        "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi"
        Proje, OKA'nın Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek. Sözleşme, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı tarafından imzalandı.

        Eğitim programı, medya çalışanları ve kamu kurumlarını basın sorumlularının dijital medya ve yapay zeka teknolojilerine uyumunu sağlamayı amaçlıyor. Katılımcılar, yapay zeka destekle haber metni üretimi, veri analizi, sosyal medya yönetimi ve görsel işitsel içerik geliştirme gibi alanlarda uygulamalı eğitimler alacak. Proje sayesinde Samsun'un kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımında dijital stratejileri geliştirilmesi de hedefleniyor.

        SÜRDÜRÜLEBİLİR DİJİTAL STRATEJİLER

        OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "Teknik destek programımız, kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu proje sayesinde medya çalışanları, teknolojiyi iş süreçlerine entegre ederek hem daha hızlı ve güvenilir bilgi akışı sağlayacak hem de Samsun'un turizm potansiyelinin tanıtımında modern, yenilikçi ve sürdürülebilir dijital stratejiler geliştirebilecekler" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı da "Bu eğitim programı aynı zamanda medya çalışanları arasında iş birliği ve deneyim paylaşımı ortamı yaratacak. Gazeteciler, editörler ve basın sorumluları yapay zeka destekli içerik üretimi, veri analizi ve dijital strateji geliştirme konularında uygulamalı beceriler edineceklerdir. Deepfake, dezenformasyon ve manipülatif içeriklerle mücadele konularında farkındalık artırılarak etik gazetecilik standartları desteklenecek. Bu proje, Samsun'daki medya sektörünün dijital çağa uyumunu hızlandıracak, yerel ve ulusal ölçekte medya rekabet gücünü artıracak ve ilin tanıtımında profesyonel bir dijital dönüşüm sağlayacaktır" diye konuştu.

