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        Haberler Gündem Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonu

        Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 21:45 Güncelleme: 22.10.2024 - 21:45
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu
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        İlçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler H.G. (34) ile O.K'nin (36) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılan zanlılardan H.G. tutuklanırken, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Jandarma ekiplerince, Gümüşyaprak Mahallesi'nde dün bir ikamette yapılan aramada, 500 gram skunk, 1 kilo 884 gram esrar, 83 sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişek ele geçirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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