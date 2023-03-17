Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan büfe işletmecisi R.B’ye, husumetli olduğu öğrenilen Y.K. silahlı saldırıda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırı sonucu her iki bacağından yaralanan R.B, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.