Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde büfeye silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Giriş: 17.03.2023 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan büfe işletmecisi R.B’ye, husumetli olduğu öğrenilen Y.K. silahlı saldırıda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırı sonucu her iki bacağından yaralanan R.B, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Samsun’da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı
Samsun’da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı
Havaya ateş açan şüpheli tutuklandı
Havaya ateş açan şüpheli tutuklandı
Metruk evde 86 kaçak göçmen yakalandı
Metruk evde 86 kaçak göçmen yakalandı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.