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        Haberler Gündem Samsun'da şarampole devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Samsun'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 00:27 Güncelleme: 17.02.2025 - 00:27
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        Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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        Büyükkırık Mahallesi'nde Turan T. (60) yönetimindeki traktör, Başalan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, traktörde bulunan Mehmet Ç. (39) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan, sürücü Turan T, Abdullah S, Fahri E. ve Metin Ç, Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralı sürücü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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