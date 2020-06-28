Samsun'da pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahalles'inde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Caner Taşdöven (25),pompalı tüfekli saldırı sonucu 3 yerinden vurularak ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye kaldırılan Caner Taşdöven ameliyata alındı.

Yaralı genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.