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Samsun'da trafik kurallarına uymayan bir motosiklet sürücüsünü durdurup nasihat veren polis memuru Gökhan Alper Yıldırım'a (43), Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından başarı belgesi verildi. Vali Dağlı, "Polis memurumuz bundan sonra da güzel davranışlarıyla vatandaşlarımıza yol göstermeye ve onlara trafik içinde eğitim vermeye devam edecek" dedi.

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Baruthane mevkisinde, 21 Temmuz'da, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Gökhan Alper Yıldırım, Muhammet Fatih Ukte'yi (27) motosikletiyle aşırı hızlı gittiği ve trafik kurallarını ihlal ettiği için takip etti. Polis memuru Yıldırım, Ukte'yi, Karayolları Kavşağı'nda durdurdu.

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"ÖLÜRSEN ANNENE, BABANA NE DİYECEĞİZ YAVRUM" Motosiklet sürücüsü Ukte'ye "Ölürsen annene, babana biz ne diyeceğiz yavrum" diyerek uyarıda bulunan Yıldırım'ın bu nasihati polis kamerasına yansıdı. “Ama ölürsen ne yapacağız yavrum?”



Bir motosiklet sürücüsü olarak bu video, bu sözler beni çok duygulandırdı.



İzleyince dedim ki; işte bizim trafik polisimiz🇹🇷



Derdi ceza yazmak değil; 27 yaşındaki genç bir motosiklet sürücüsüne bir baba şefkatiyle yaklaşmak, nasihat vermek,… pic.twitter.com/XPDQwLukOY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2023 Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın Twitter'dan paylaşım yapmasının ardından Samsun Valisi Zülkif Dağlı da Yıldırım´a, örnek davranışı için başarı belgesi verdi. Vali Dağlı, Samsun´da güzel bir anekdot yaşandığını belirtti.