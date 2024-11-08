Samsun'da kule vincin devrilme anı kamerada
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir bakır işletmesinde oksijen deposunun taşınması sırasında kule vinci devrildi. Kazada 44 yaşındaki vinç operatörü yaralanırken vincin devrilme anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir bakır işletmesinde 6 Kasım'da oksijen deposunun taşınması sırasında kule vinç devrildi. Devrilen vincin üzerine de oksijen deposu düştü.
Kazada 44 yaşındaki vinç operatörü Murat Suna yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayaklarının kırıldığı tespit edilen Suna, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Murat Suna'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada kule vincin devrilme anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.