Samsun'da gürültüye karşı "bariyer" projesi

Samsun İl Mahalli Çevre Kurulu'nda alınan 2025 yılı "çevre" temalı kararlar doğrultusunda ilgili kurumların ana yürütücülüğünde ve paydaşlığında çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

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Bu projelerden bazıları da gürültü kirliliğinin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilecek projeler. Bu kapsamda ilk aşamada karayoluna belirlenen alanlarda konulan gürültü bariyerleri ile 10 desibele kadar ses azalımı sağlandığı açıklandı.

İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı'nda, "Sürekli Gürültü İzleme Sistemi" kurulmasına yönelik çalışmalara başlandığının belirtildi. Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda konut ve eğlence yerlerinin bir arada olması nedeniyle yıl boyunca gürültü şikâyetleri geldiği, yaz döneminde şikâyetlerin artış gösterdiği ifade edildi. REKLAM Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği gereğince Atakum, Canik, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerini kapsayan "Stratejik Gürültü Haritalarının Güncellenmesi Raporu" hazırlandı. Hazırlanan rapor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 12 Ocak tarihinde onaylandı. Onaylanan rapora istinaden Gürültü Eylem Planları hazırlanıyor.

"GÜRÜLTÜ BARİYERİ UYGULANMASI UYGUN BULUNMUŞTUR" Samsun Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yapılan çalışmalar doğrultusunda gürültü yönünden tedbir alınması gereken noktalar belirlenmiş ve bu noktalardan bazılarında gürültü bariyeri yapılmasının uygun olacağı tespit edilmiştir. İlkadım ilçesinde bulunan Batıpark özellikle yaz aylarında bölge halkının gündüz-akşam zaman diliminde yoğun olarak kullandığı bir parktır ve Atatürk Bulvarı bölgedeki çizgisel gürültü kaynağıdır.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi binaları Atatürk Bulvarı üzerinde ve Batıpark'ın yanında yer almakta olup karayolu gürültüsüne maruz kalmaktadır. Park giriş-çıkışları, ara yollar ve kampüs sınırı göz önünde bulundurularak 3 bölgede gürültü bariyeri çalışması gerçekleştirilmiştir. REKLAM Model sonuçlarına göre gürültü azalımı etkinliği açısından 4 metre gürültü bariyeri uygulanması bölge için uygun bulunmuştur. Model sonuçlarına göre bariyer uygulaması yapılan bölgelerin karayoluna yakın bölümlerinde yaklaşık olarak 5-10 desibellik bir gürültü azalımı sağlanmıştır."

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKRONİK EŞYALAR Toplantıda Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen projeler de ele alındı. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Atık Ara Depolama ve İşleme Tesisi Kurulması Projesi kapsamında döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ilkeleri esas alınarak atık elektrikli ve elektronik eşyaların oluşumunun önlenmesi, önlenemediği durumlarda oluşan AEEE'lerin ayrı toplanması ve bertaraf, geri kazanım yöntem/hedeflerinin belirlenmesinin gerektiği aktarıldı.

2023 yılı itibarıyla AEEE konusunda ilk adımlar atılarak mülkiyeti kuruma ait İş Geliştirme Merkezi’ndeki (İŞGEM) kapalı alanlar bu iş için tahsis edildi, kurum içerisinde oluşan AEEE'nin ayrı bir şekilde geçici depolanması sağlandı. Kurul kararı ile atık elektrikli ve elektronik eşyalarla ilgili bertaraf sürecine Samsun’da hizmet vermekte olan kamu kurumlarının da dahil edilmesi amacıyla harekete geçildi, tesisin genel planı çıkartıldı.

REKLAM Proje ile tesise kabulü yapılan atıkların (küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri, emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler hariç tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri) yeniden kullanımına yönelik STK ve meslek okulları ile programlar yapılması, onarılan ürünler ile elde edilen gelirin ihtiyacı olan eğitim kurumlarında kullanılmasının sağlanması hedefleniyor.

İL GENELİNDE ÇEVRE SORUNLARI TESPİT EDİLECEK Proje kapsamında, yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için il genelinde vatandaşları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek. Bu projenin bir ayağında çevre ve insan sağlığı açısından bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılacak, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikteliklerini temin edilerek yağların zamanında gıdadan çekilmesi sağlanacak ve maksimum oranda toplanarak çevresel zararları önlenecek.

ATIK BİTKİSEL YAĞLARIN BERTARAFI Diğer ayağında ise tesis, lokanta, fastfood, yemekhane, hazır yemek fabrikası, otel, motel, hastane ve turistik tesis gibi ticari işletmeler denetlenerek hem tesislerinde kullanılan yağın halk sağlığı açısından uygunluğu hem de atık bitkisel yağların uygun şekilde bertaraf edildiği kontrol edilmiş olacak. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Geri Kazanım Tesisi Kurulması Projesi'nin, atık miktarının azaltılması, kaçak dökümün önüne geçilerek çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi, doğal kaynakların korunması ve CO2 salınımının azaltılması açısından ülke, şehir ve gelecek için önem arz ediyor.

Projenin hedef kitlesi öncelikli olarak kentsel dönüşümün yoğun olarak gerçekleşeceği İlkadım ve Canik nüfusu olmakla birlikte iki merkez ilçe olan Atakum ve Tekkeköy'den de hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının gelmesi bekleniyor. İstiklal (Çiftlik) Caddesi Sıfır Atık Dönüşümü Projesi kapsamında da anket çalışması ile konutlara ve işletmelere bilgilendirme eğitimleri verildi. Çıkan atıkların neler olduğuyla ilgili çalışmalar yapıldı. Sıfır atık biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesine de başlandı.