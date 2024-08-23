Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'un Terme ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Giriş: 23.08.2024 - 16:22 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:22
Samsun Terme'de A.B. (45) idaresindeki otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Evci Mahallesi mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.G.B. (8) ve M.B. (51), sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan M.B, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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