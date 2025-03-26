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        Haberler Gündem Samsun'da drift görüntüsünü paylaşan kişiye para cezası uygulandı - Güncel haberler

        Samsun'da drift görüntüsünü paylaşan kişiye para cezası uygulandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, motosikletle drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ehliyetsiz sürücüye 66 bin 62 lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:43 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:43
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        Drift görüntüsünü paylaşan kişiye para cezası
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        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerinin ardından inceleme başlattı.

        Harekete geçen ekipler, O.A. isimli sürücünün motosikletle drift yaptığını tespit etti.

        Sürücü O.A'ya drift yapmak, kask takmamak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 66 bin 62 lira para cezası uygulandı.

        Motosiklet sahibine de ehliyetsiz araç kullandırtmaktan 18 bin 677 lira para cezası verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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