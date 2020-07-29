Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.