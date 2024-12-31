Samsun'da çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü
Samsun'un Terme ilçesinde çaya düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 31.12.2024 - 21:26 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:26
Alınan bilgiye göre, O.K'nin kullandığı otomobil, Çangallar mevkisinde Terme Çayı'na düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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