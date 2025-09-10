Samsun'da Boşanma aşamasındaki eşinin otomobiline çarptı
Samsun Bafra'da boşanma aşamasındaki eşini, aracına çarparak yaralayan kişi yakalandı
Giriş: 10.09.2025 - 04:04 Güncelleme: 10.09.2025 - 04:04
Bafra ilçesinde A.K. (47) isimli kişi, otomobiliyle Altınyaprak Mahallesi Bağkur ışıklarında, boşanma aşamasındaki eşi F.S.K'nin (43) kullandığı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli A.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ