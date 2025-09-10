Habertürk
        Samsun'da Boşanma aşamasındaki eşinin otomobiline çarptı | Son dakika haberleri

        Samsun'da Boşanma aşamasındaki eşinin otomobiline çarptı

        Samsun Bafra'da boşanma aşamasındaki eşini, aracına çarparak yaralayan kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 04:04 Güncelleme: 10.09.2025 - 04:04
        Boşanma aşamasındaki eşinin otomobiline çarptı
        Bafra ilçesinde A.K. (47) isimli kişi, otomobiliyle Altınyaprak Mahallesi Bağkur ışıklarında, boşanma aşamasındaki eşi F.S.K'nin (43) kullandığı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli A.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        #Samsun
        #haberler
        #Son dakika haberler
