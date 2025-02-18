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        Haberler Yaşam Samsun'da bir sokak köpeği, kızakla kayd

        Samsun'da bir sokak köpeği, kızakla kaydı

        Samsun'da bir sokak köpeği kızağa binerek kaydı. Çevredekiler, köpeğin kızakla kaydığı anları, cep telefonuyla kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:20 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:20
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        Sokak köpeğinin kızak keyfi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesi Pazarcı Mahallesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Mahalledeki bir sokak köpeği, ağzıyla taşıdığı kızağa binerek kaydı.

        Köpeğin kızakla kaydığını fark eden çevredekiler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada da ilgi topladığı belirtildi. Mahalleli, köpeğin daha önce de benzer hareketler yaptığını belirterek, o anların kış günlerine neşe kattığını söyledi.

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        #Samsun
        #Vezirköprü
        #sokak köpeği kızak
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