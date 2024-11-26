Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Samsun'da 130 litre etil alkol ele geçirildi - Güncel haberler

        Samsun'da 130 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 130 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 20:38 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 130 litre etil alkol ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 130 litre etil alkol ve 16 litre sahte içki ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Samsun
        #samsun haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Habertürk Anasayfa