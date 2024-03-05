Şampiyonluk oranları güncellendi!

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de zirve mücadelesi kızışırken, futbol tutkunlarının dikkati şampiyonluk oranlarına çevrildi. 28. haftanın maçları sonrasında, şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Beşiktaş'ı yenilenen stadında ilk kez mağlup ederek lider girdiği 28. haftayı lider kapatan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor ve kendilerine 1.61 oran verildi.

Fenerbahçe ise Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk oranı ise 1.86 olarak belirlendi.

Galatasaray'ın cuma günü de kazanması durumunda matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali kalmayacak olan Trabzonspor ile Beşiktaş'a ise oran verilmedi.