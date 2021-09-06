Havalimanında Trabzon Büyükşehir Belediyesinin mehteran ekibinin verdiği konserle karşılanan milli sporcular, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Abdullah Öztürk, salgının da etkisiyle inanılmaz yoğun ve zor şartlarda, 5 yıllık bir çalışma sonrasında madalyaya ulaştıklarını belirtti.
Final maçının 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk geldiğini anımsatan Abdullah Öztürk, "Sabah kalktığımda sosyal medyada görseller vardı. Bu motive ile maçlara çıktım. 1-0 yenik duruma düşmeme rağmen İstiklal Marşı'nın hayali ile maçı çevirdim." ifadelerini kullandı.
Abdullah Öztürk, Trabzonspor ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, şöyle devam etti:
"Trabzonspor çocukluğumun takımı. İnşallah bu sene şampiyon olacak. Gelen gelmeyen herkesin ayağına sağlık. Mutluluğuma ortak oldunuz. Paris'te yine altın madalya almak istiyorum. İnanılmaz mutluyum. Cumhurbaşkanımız da sağ olsun yoğun mesaileri arasında maçtan 2-3 dakika sonra aradı. Ona da teşekkür ediyorum. Nasıl bir başarı yakaladığımın yeni yeni farkına varıyorum. 2016'da böyle olmamıştı. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz var."
Bronz madalya alan kardeşi Ali Öztürk'ün daha genç olduğunu dile getiren Abdullah Öztürk, "Onun yaşı genç, tecrübesizliğine kurban gitti. Paris'ten inşallah abi kardeş olarak iki altın madalya ile döneceğiz." diye konuştu.
Ali Öztürk ise karşılama için herkese teşekkür ederek, "Tokyo 2020'de bronz madalya aldım. Daha iyisi olabilirdi. Paris 2024'te abi kardeş olarak peş peşe İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Çalışmalarımıza yavaş yavaş başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Antrenör Yusuf Yalçınkaya ise her iki sporcudan da 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya beklediklerini belirterek, "Artık 2024'e konsantre olacağız. Üzerimize düşen görevi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Sporcuların annesi İkbal ve babası Mehmet Ali Öztürk ise çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade etti.
Abdullah ve Ali Öztürk'ü havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu da karşıladı.
Konuşmaların ardından üstü açık bir otobüsle şehir turu atan Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler, Trabzon Meydanı'nda halkla buluştu.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Abdullah Öztürk, tek erkeklerde (Sınıf 4) Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalya elde etmişti.
Aynı branşta Ali Öztürk ise tek erkeklerde (Sınıf 5) bronz madalyanın sahibi olmuştu.
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