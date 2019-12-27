27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, olimpiyat, paralimpik ya da defolimpik oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3'e girenler, sınav şartı aranmaksızın spor uzmanı ya da antrenör unvanlı sözleşmeli personel olabilecek.
Olimpiyat, paralimpik ya da defolimpik oyunlarında yer alan spor branşlarında en az 15 kez milli formayı giyenler ya da son 5 yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapanlar da sözleşmeli personel olarak atanabilecek.
MEVCUT SÖZLEŞMELİ PERSONELE 4/B STATÜSÜ
Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'na göre istihdam edilen mevcut sözleşmeli personele de yeni olanaklar sağlandı.
Mevcut sözleşmeli personel, 10 iş günü içinde başvurmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel statüsüne geçebilecek. Buna göre, önceki pozisyonlarında mevcut toplam hizmet sürelerinin iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınacak. Yine önceki pozisyonlarında geçen hizmet sürelerinin kurum içi yer değişikliği taleplerinde dikkate alınacak.
Değişiklikle, karşılıklı yer değişikliği, eş durumu mazereti, sağlık sebebi mazereti, can güvenliği mazereti, eşi şehit olan ve en az üç yıl hizmeti olan personele kurum içi yer değişikliği yapma olanağı da sağlandı. Ayrıca, söz konusu personele, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan diğer tüm haklardan faydalanma ve yükümlülüklerden sorumlu olma imkanı da getirildi.
GENÇLİK ÇALIŞANLARI DA SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLABİLECEK
Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre ayrıca, gençlik alanında çalışanların tümünü anlatan "gençlik çalışanı" kavramı, Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında bir sözleşmeli personel unvanına dönüştürüldü.
Böylece, bu alanda çalışan tüm gençlik çalışanlarını kapsayan bir personel statüsü oluşturularak, Gençlik ve Spor Bakanlığında istihdam edilebilme imkanı sağlandı.
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