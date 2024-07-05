'Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları' oyuncuları bir araya geldi
Murat Yıldırım, Büşra Pekin, Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal gibi başarılı isimlerin rol aldığı 'Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları' filminin oyuncuları basın mensuplarıyla bir araya geldi. Filmin başrolünü paylaşan Murat Yıldırım ve Büşra Pekin, "Yıllardır arkadaşız ama ilk kez birlikte rol alacağız. Bu işi birbirimizle konuşmadan kabul ettik" ifadelerini kullandı
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Türkiye'nin ilk satranç konulu reel - animasyon filmi 'Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları'nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Murat Yıldırım, Büşra Pekin, Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal gibi isimlerin rol aldığı 'Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları' filminin oyuncuları, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Filmin başrolünü paylaşan Murat Yıldırım ve Büşra Pekin, "Yıllardır arkadaşız ama ilk kez birlikte rol alacağız" ifadelerini kullandı.
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SADECE ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL!
Film hakkında görüşleri sorulan oyunculardan Erdal Özyağcılar; "Senaryoyu okuduğum zaman çok şaşırdım çünkü hem gerçek bir dünya hem de anime bir dünya var. Umarım film beğenilir ve bundan sonra da buna benzerleri çekilir" dedi. Büşra Pekin, "Satranç karakterlerinin animasyona nasıl dönüşeceğini gördükten sonra çok mutlu oldum. Bir çocuk filmi olduğunu söylüyoruz ama aslında herkese hitap ediyor" ifadelerini kullandı.
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"SATRANÇLA İLGİLİ İLK REEL-ANİMASYON FİLMİ"
Murat Yıldırım, "Dünyada satrançla ilgili çekilen ilk reel - animasyon filmi. Senaryonun ilk 10 sayfasını okuduğunuz zaman zaten iyi bir ekibin ve güzel bir ortamın olacağını anlıyorsunuz. Bu işi birbirimizle konuşmadan kabul ettik çünkü ortak noktamız senaryoydu. Güzel bir iş çıkacağına eminim" diye konuştu. Ezo Sunal ise "Sete her gün koşarak geliyorum. Benim için müthiş bir deneyim oluyor. Büyük küçük herkesin bu filmden çok keyif alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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'ŞAMPİYONLAR-SATRANCIN GİZEMLİ TAŞLARI' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını konu alıyor. Murat Yıldırım ve Büşra Pekin'in başrolünü paylaştığı filmde; Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal'ın yanı sıra çocuk oyuncular; Mert Ege Ak, Ebrar Alya Demirbilek, Nehir Nazlı Yağcı ve Ayaz Gülşen'de yer alıyor.
Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturuyor. 'Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları' filminin 10 Ocak 2025'te vizyonda olması planlanıyor.