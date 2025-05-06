Şampiyonlar Ligi yarı finali: İnter- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İnter, Barcelona'yı konuk edecek. 90 dakika sonunda rakibine üstünlük sağlayan taraf finale yükselecek. Hatırlanacağı üzere Estadi Olimpic Lluis'da oynanan ilk karşılaşma 3-3 sona ermişti. Rövanş saatinin yaklaşmasıyla mücadelenin detayları ve Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, İnter- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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İnter- Barcelona maçına sayılı saatler kaldı. İspanya'da oynanan ilk karşılaşmanın 3-3 sona ermesiyle gözler rövanş maçına çevrildi. Giuseppe Meazza'daki rövanşın berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışları finalisti belirleyecek. İlk oynanan karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu 1 asist ile takımına katkı yapmıştı. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı finaline sahne olan İnter- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İşte detaylar ve muhtemel 11'ler...
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İNTER- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
İnter- Barcelona yarı final rövanşı 6 Mayıs Salı (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
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İNTER- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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İNTER MUHTEMEL 11
Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Taremi
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BARCELONA MUHTEMEL 11
Szczesny, Garcia, Araujo, Cubarsi, Martinez, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres