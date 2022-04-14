Şampiyonlar Ligi'nde final için artık geri sayım başlamış durumda. Salı ve Çarşamba günleri oynanan mücadeleler sonrası yarı finalistler belli oldu. İşte devler liginde yarı final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler...

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Liverpool - Villareal

Manchester City - Real Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALLERİ NE ZAMAN?

İLK MAÇLAR;

26 Nisan 2022: Manchester City - Real Madrid (22:00)

27 Nisan 2022: Liverpool - Villareal (22.00)

RÖVANŞ MAÇLARI;

3 Mayıs 2022: Villareal - Liverpool (22.00)

4 Mayıs 2022: Real Madrid - Manchester City (22:00)