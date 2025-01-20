Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Salzburg karşılaşacak. Santiago Barnebau'da oynanacak karşılaşmada her iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Zorlu müsabakayı İsveç hakem Glenn Nyberg yönetecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Real Madrid- Salzburg maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel kadrosu...