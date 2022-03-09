Şampiyonlar Ligi Real Madrid PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Real Madrid PSG maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Real Madrid PSG maçı saat 23:00'de başlayacak...

REAL MADRID PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına sahne olacak Real Madrid PSG maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinicius, Benzema

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos,Kimpembe, Bernat; Paredes/ Danilo, Gueye, Verratti; Di María, Messi, Mbappé.