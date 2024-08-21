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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk gün sonuçları: Lille evinde hata yapmadı! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk gün sonuçları: Lille evinde hata yapmadı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarında bugün 3 karşılaşma oynandı. İşte sonuçlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 00:27 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:27
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        Lille evinde hata yapmadı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, 3 karşılaşmayla başladı.

        Play-off turunda oynanan ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        GNK Dinamo (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan): 3-0

        Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

        Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya): 2-0

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