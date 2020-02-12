Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ardından son 16 turu için geri sayıma geçildi. Önümüzdeki haftadan itibaren Devler Ligi heyecanı yeniden başlayacak.

KPMG araştırma şirketi, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarıyla ilgili bir rapor yayınladı.

Organizasyon tarihinde ilk kez son 16 turundaki takımların tamamı 5 büyük lig olarak tabir edilen Bundesliga, Premier Lig, Ligue 1, Serie A ve La Liga'dan geldi.

GRAFİK: SON 10 YILDA 5 BÜYÜK LİG DIŞINDAN SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Raporda en dikkat çeken noktalardan birisi ekonominin sahaya doğrudan yansıması oldu. 32 takımın mücadele ettiği 8 gruptan çıkan bütün takımlar, yer aldıkları grubun kadro değeri en yüksek takımlarıydı.

Geçtiğimiz 10 yılda son 16 turuna yükselmeyi başaran temsilcilerimiz Galatasaray (2) ve Beşiktaş'ın da dahil olduğu Ajax, Shakhtar, Zenit, Porto gibi takımlar bu sezon turnuvanın dışında kaldı.

GRAFİK: GRUP AŞAMASINDA YER ALAN TAKIMLARIN KADRO DEĞERLERİ

Turnuvada dağıtılan ödülün geçen seneye göre 564 milyon euro artarak 1 milyar 976 milyon euro'ya yükseldiği belirtilirken büyük takımların zenginleştiği kaydedildi.