Şampiyonlar Ligi için yeni format geliyor... UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Devler Ligi için düşündükleri yeni planı duyurdu.

Ceferin, NFL ve Super Bowl'da olduğu gibi final four sistemini Şampiyonlar Ligi'nde uygulamak istediklerini söyledi. UEFA'nın patronu, kulüp başkanlarının da bu fikre sıcak baktıklarını belirtti.

Yeni formatın 2024/2025'ten önce uygulanamayacağı da kaydedildi.

Final four sisteminde; yarı finale kadar gelen takımlar, belirlenmiş bir şehirde tek maç düzeniyle kupaya uzanmak için yarışıyor.