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Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

Sarı Denizaltılar mucizesi! Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'i eleyen Villarreal, çok büyük bir başarıya imza attı. Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Unai Emery'nin öğrencileri, dev rakipleri eleyerek bu kez gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti

13.04.2022 - 11:27 | Güncelleme: FUTBOL

  • Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'i eleyen ve son 4'e kalan Villarreal, tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. 

  • İlk maçta evinde 8. dakikada Groeneveld'in attığı golle 1-0 kazanan İspanyol ekibi, rövanşta ise 52'de Lewandowski'nin golüyle 1-0 geriye düşmüştü.

  • Ancak 88'de sahneye çıkan Chukwueze, turu Villarreal'e getirirken tartışmasız favori gösterilen Alman devini de yerle bir etmiş oldu. Villarreal, yarı finalde Liverpool - Benfica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. İngiliz ekibinin turda 3-1'lik avantajı bulunuyor.

  • İLK AVRUPA KUPASINI GEÇEN SENE ALDI

    Usta teknik adam Unai Emery yönetiminde geöen sezon Manchester United'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın sonunda penaltılarla yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'ni kazanan Villarreal, La Liga'yı 7. bitirse de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmıştı.

  • Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Atalanta ve Young Boys'u geride bırakıp Manchester United'ın ardından 2. sırada tur atlayan İspanyol ekibi, son 16'da İtalyan devi Juventus'u 1-1 ve deplasmanda 3-0'lık sonuçlarla eleyerek adından söz ettirdi.

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