Şampiyonlar Ligi'nde tur gecesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağında ilk çeyrek finalistler bu akşam belli oluyor.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Jones, Fabinho, Thiago, Salah, Mane, Jota

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Dumfries, Perisic, Alexis, Lautaro

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Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman, Müller, Sane, Lewandowski

Salzburg: Köhn, Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer, Camara, Capaldo, Seiwald, Aaronson, Adamu, Adeyemi

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