Şampiyonlar Ligi'nde Kylian Mbappe fırtınası!
Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Barcelona karşısında attığı iki golle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde toplam 48 gole ulaştı. 25 yaşındaki forvet, bu alanda efsane futbolcular Andriy Shevchenko ve Zlatan Ibrahimovic'i yakaladı.
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Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında konuk olduğu Barcelona’yı 4-1’lik skorla mağlup ederek, yarı finale adını yazdırdı.
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Mücadelede 2 kez gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe, turnuvada toplamda 48 gole ulaştı.
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Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde Ukraynalı eski futbolcu Andriy Shevchenko ve İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic'le gol sayılarını da eşitledi.
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MBAPPE, DEVLER LİGİ'NDE ZİRVEDE
25 yaşındaki futbolcu, Barcelona karşısında bulduğu gollerle birlikte bu sezon Devler Ligi’nde gol sayısını 8’e yükselterek, gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.
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Mbappe, Paris Saint-Germain’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 10 müsabakanın tamamına 11’de başlarken, hepsinde 90 dakika sahada kaldı.
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Fransız yıldızı, 7 kez gol sevinci yaşayan İngiliz forvet Harry Kane takip ederken, 6’şar golü bulunan Antoine Griezmann ve Erling Haaland da listenin devamında yer aldı.
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