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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Kerem Aktürkoğlu'dan! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Kerem Aktürkoğlu'dan!

        Galatasaraylı milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en güzel golü seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:52 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:00
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        Haftanın golü Kerem'den!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray'a Manchester United karşısında 71. dakikada 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "haftanın golü" seçildi.

        UEFA'dan yapılan paylaşımda, Aktürkoğlu'nun golü, haftanın golüne aday olan 4 gol arasında ilk sırada yer aldı.

        UEFA tarafından haftanın golü için belirlenen 4 adaydan 2'si Galatasaray-Manchester United maçında kaydedildi. Aktürkoğlu'nun golü haftanın en iyisi seçilirken maçta Manchester United'ın ikinci golüne imza atan Bruno Fernandes'in golü de haftanın en iyi 2. golü seçildi.

        Real Madrid'den Rodrygo'nun Napoli'ye golü, en iyi 3. gol seçilirken, Arsenal'den Martin Odegaard'ın Lens'e, karşı kaydettiği gol ise haftanın en iyi 4. golü oldu.

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