Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

City'nin bu gole yanıtı ise gecikmedi. 63'te Raheem Sterling skora dengeyi getirdi. 76. dakikada ise Gabriel Jesus, İngiliz ekibini 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca Manchester City, dördüncü galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti ve bir üst tura kalmayı garantiledi. PSG ise 8 puanda kaldı.