UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu gece iki maç oynanıyor... İspanya'dan Atletico Madrid, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk ediyor. Aynı saatteki diğer mücadelede ise Benfica ile Ajax, Portekiz'de karşı karşıya geliyor.

7' Joao Felix

ATLETICO MADRID: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Savic, Lodi, Kondogbia, Herrera, Reinildo, Llorente, Correa, Felix.

MANCHESTER UNITED: De Gea, Lindelöf, Maguire, Varane, Shaw, Fred, Pogba, Rashford, Bruno Fernandes, Sancho, Ronaldo.

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26' Haller k.k. | 18' Tadic

BENICA: Vlachodimos, Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo, Weigl, Ramos, Taarabt, Everton, Rafa Silva, Darwin Nunez

AJAX: Pasveer, Mazraoui, Timber, Lisandro Martínez, Blind, Edson Álvarez, Berghuis, Gravenberch, Antony, Haller, Tadic

AJAX - BENFICA MAÇININ CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇINA RAKAMLARLA BAKIŞ

Atletico Madrid ve Manchester United, Avrupa kupalarında daha önce sadece bir kez karşılaşırken (1991/92 Kupa Galipleri Kupası son 16); İspanyol ekibi o eşleşmede tur atlayan taraf oldu.

Manchester United, Atletico Madrid'e konuk olduğu tek maçta (1991/92 Kupa Galipleri Kupası) Luis Aragones'in çalıştırdığı rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarıyla karşılaştığı son dört maçı kaybeden Atletico Madrid, ilk 12 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını ikiye katladı (4G 6B 2M).

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İspanyol ekiplerini ziyaret ettiği son yedi maçın birini kazanan Manchester United (4B 2M), tek galibiyetini Nisan 2002'de Deportivo karşısında aldı (2-0).

Manchester United, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 500 gole ulaşan dördüncü takım olmak istiyor (1001; Real Madrid, 759; Bayern & 624; Barcelona).

AJAX - BENFICA MAÇINA RAKAMLARLA BAKIŞ

Ajax ile Avrupa kupalarında oynadığı ilk maçı 3-1'lik skorla kazanan Benfica (1968/69; Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finali), daha sonraki altı karşılaşmada galibiyet alamadı (2B 4M).

Kupa 1'de Benfica'ya konuk olduğu son üç maçı kaybetmeyen Ajax (1G 2B, son ziyaretinden 1-1'lik beraberlikle döndü (Kasım 2018).

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Hollanda takımlarıyla karşılaştığı son 11 maçın ikisini kazanan Benfica (4B 5M), bu galibiyetleri Mart 1972 (vs Feyenoord) ve Eylül 1998'de (vs PSV) aldı.

2018/19'den bu yana Portekiz takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı dört maçı kaybetmeyen Ajax (3G 1B), Sporting ile bu sezon oynadığı iki grup karşılaşmasını toplam dokuz gol atarak kazandı. Bu dönemde turnuvada aynı takıma karşı daha fazla gol atan ekip bulunmuyor (9; Bayern Münih vs Benfica & Manchester City vs Club Brugge).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki altı maçını da kazanan Ajax, Kupa 1'de en uzun seriyi yakalayan Hollanda takımı konumunda. Avrupa'nın beş büyük liginde yer almayan hiçbir takım bu turnuvada üst üste yedi galibiyet alamadı.