UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu gece iki maç oynanıyor... İspanya'dan Atletico Madrid, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk ediyor. Aynı saatteki diğer mücadelede ise Benfica ile Ajax, Portekiz'de karşı karşıya geliyor.
7' Joao Felix
ATLETICO MADRID: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Savic, Lodi, Kondogbia, Herrera, Reinildo, Llorente, Correa, Felix.
MANCHESTER UNITED: De Gea, Lindelöf, Maguire, Varane, Shaw, Fred, Pogba, Rashford, Bruno Fernandes, Sancho, Ronaldo.
ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇININ CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
26' Haller k.k. | 18' Tadic
BENICA: Vlachodimos, Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo, Weigl, Ramos, Taarabt, Everton, Rafa Silva, Darwin Nunez
AJAX: Pasveer, Mazraoui, Timber, Lisandro Martínez, Blind, Edson Álvarez, Berghuis, Gravenberch, Antony, Haller, Tadic
AJAX - BENFICA MAÇININ CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇINA RAKAMLARLA BAKIŞ
Atletico Madrid ve Manchester United, Avrupa kupalarında daha önce sadece bir kez karşılaşırken (1991/92 Kupa Galipleri Kupası son 16); İspanyol ekibi o eşleşmede tur atlayan taraf oldu.
Manchester United, Atletico Madrid'e konuk olduğu tek maçta (1991/92 Kupa Galipleri Kupası) Luis Aragones'in çalıştırdığı rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarıyla karşılaştığı son dört maçı kaybeden Atletico Madrid, ilk 12 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını ikiye katladı (4G 6B 2M).
Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İspanyol ekiplerini ziyaret ettiği son yedi maçın birini kazanan Manchester United (4B 2M), tek galibiyetini Nisan 2002'de Deportivo karşısında aldı (2-0).
Manchester United, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 500 gole ulaşan dördüncü takım olmak istiyor (1001; Real Madrid, 759; Bayern & 624; Barcelona).
AJAX - BENFICA MAÇINA RAKAMLARLA BAKIŞ
Ajax ile Avrupa kupalarında oynadığı ilk maçı 3-1'lik skorla kazanan Benfica (1968/69; Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finali), daha sonraki altı karşılaşmada galibiyet alamadı (2B 4M).
Kupa 1'de Benfica'ya konuk olduğu son üç maçı kaybetmeyen Ajax (1G 2B, son ziyaretinden 1-1'lik beraberlikle döndü (Kasım 2018).
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Hollanda takımlarıyla karşılaştığı son 11 maçın ikisini kazanan Benfica (4B 5M), bu galibiyetleri Mart 1972 (vs Feyenoord) ve Eylül 1998'de (vs PSV) aldı.
2018/19'den bu yana Portekiz takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı dört maçı kaybetmeyen Ajax (3G 1B), Sporting ile bu sezon oynadığı iki grup karşılaşmasını toplam dokuz gol atarak kazandı. Bu dönemde turnuvada aynı takıma karşı daha fazla gol atan ekip bulunmuyor (9; Bayern Münih vs Benfica & Manchester City vs Club Brugge).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki altı maçını da kazanan Ajax, Kupa 1'de en uzun seriyi yakalayan Hollanda takımı konumunda. Avrupa'nın beş büyük liginde yer almayan hiçbir takım bu turnuvada üst üste yedi galibiyet alamadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!