Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, 1 Ekim Salı günü açılacak.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 1 ve 2 Ekim'de oynanacak.
"Devler Ligi"nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
1 EKİM SALI
19.45 Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa)
19.45 Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)
22.00 Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya)
22.00 Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya)
22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Manchester City (İngiltere)
2 EKİM ÇARŞAMBA
19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)
19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)
22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)
22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)
22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)
22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)
22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)