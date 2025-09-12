Habertürk
        Şampiyonlar Ligi: Manchester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi: Manchester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Manchester City, Napoli'yi konuk ediyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayıncı kuruluşunu ve hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. Peki, Manchester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 12.09.2025 - 15:59 Güncelleme: 12.09.2025 - 15:59
        • 1

          Devler Ligi'nin ilk haftasında Manchester City ile Napoli kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Manchester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City- Napoli maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...

        • 2

          MANCHESTER CİTY- NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?

          Manchester City- Napoli maçı 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de oynanacak.

        • 3

          MANCHESTER CİTY- NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11

          Donnaroumma, Lewis, Stones, Dias, Ait Nouri, Rodri, Bernardo Silva, Cherki, Rejinders, Marmoush, Haaland

        • 5

          NAPOLİ MUHTEMEL 11

          Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Spinazzola, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lucca

