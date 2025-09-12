Devler Ligi'nin ilk haftasında Manchester City ile Napoli kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Manchester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City- Napoli maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...