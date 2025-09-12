Şampiyonlar Ligi: Manchester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Manchester City, Napoli'yi konuk ediyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayıncı kuruluşunu ve hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. Peki, Manchester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER CİTY- NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City- Napoli maçı 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de oynanacak.
MANCHESTER CİTY- NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.
MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11
Donnaroumma, Lewis, Stones, Dias, Ait Nouri, Rodri, Bernardo Silva, Cherki, Rejinders, Marmoush, Haaland
NAPOLİ MUHTEMEL 11
Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Spinazzola, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lucca